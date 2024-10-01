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Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на $2,1 млрд

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Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на $2,1 млрд на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками для подводных лодок. Об этом сообщается на сайте минобороны США.

В рамках контракта предполагается продажа вооружения Великобритании. Производство должно завершиться к 30 сентября 2029 г.

Контракт еще на $1,16 млрд с Lockheed Martin заключен на обеспечение флота стратегической системой вооружения Trident. Работы будут завершены к 29 сентября 2031 г.

Кроме того, Пентагон заключил контракт с Boeing на $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб для поставок Японии, Болгарии и Украине. Ожидается, что работы закончатся к 31 декабря 2035 г.

Trident II D5 – трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. С 1990-х гг. ракеты имеются на вооружении ВМС США и ВМФ Великобритании. Максимальная дальность Trident II D5 составляет 11 300 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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