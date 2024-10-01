Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на $2,1 млрд
Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на $2,1 млрд на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками для подводных лодок. Об этом сообщается на сайте минобороны США.
В рамках контракта предполагается продажа вооружения Великобритании. Производство должно завершиться к 30 сентября 2029 г.
Контракт еще на $1,16 млрд с Lockheed Martin заключен на обеспечение флота стратегической системой вооружения Trident. Работы будут завершены к 29 сентября 2031 г.
Кроме того, Пентагон заключил контракт с Boeing на $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб для поставок Японии, Болгарии и Украине. Ожидается, что работы закончатся к 31 декабря 2035 г.
Trident II D5 – трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. С 1990-х гг. ракеты имеются на вооружении ВМС США и ВМФ Великобритании. Максимальная дальность Trident II D5 составляет 11 300 км.