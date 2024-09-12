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Пентагон выделил почти $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM

Ведомости

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на $1,195 млрд для производства авиационных ракет средней дальности AMRAAM. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.

Ожидается, что партия будет произведена к 31 декабря 2028 г. Контракт подразумевает поставки ракет в ряд стран, включая Украину, Великобританию, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию и др.

AMRAAM – управляемая ракета класса «воздух – воздух» средней дальности. Вооружение предназначено для поражения воздушных целей. Помимо США, ракеты также состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии и других стран НАТО. AMRAAM является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F и F-22.

Летом Киев получил от западных стран первые F-16. Кроме того, ракеты AMRAAM используются для ЗРК NASAMS. США передали Украине этот комплекс еще в 2022 г.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля называл военную помощь США Украине сжиганием денег. По его мнению, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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