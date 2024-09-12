Пентагон выделил почти $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM
Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на $1,195 млрд для производства авиационных ракет средней дальности AMRAAM. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.
Ожидается, что партия будет произведена к 31 декабря 2028 г. Контракт подразумевает поставки ракет в ряд стран, включая Украину, Великобританию, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию и др.
AMRAAM – управляемая ракета класса «воздух – воздух» средней дальности. Вооружение предназначено для поражения воздушных целей. Помимо США, ракеты также состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии и других стран НАТО. AMRAAM является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F и F-22.
Летом Киев получил от западных стран первые F-16. Кроме того, ракеты AMRAAM используются для ЗРК NASAMS. США передали Украине этот комплекс еще в 2022 г.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов 30 июля называл военную помощь США Украине сжиганием денег. По его мнению, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.