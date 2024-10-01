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Военные корабли РФ и Китая начали патрулирование в водах АТР

Ведомости

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

В патрулировании участвуют российские большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также китайские эсминцы «Синин», «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

Военные судна преодолели пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана. В рамках патрулирования российские и китайские военные намерены провести несколько тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море.

Масштабные учения России и Китая «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» проходили с 21 по 30 сентября в Японском и Охотском морях. Корабли отрабатывали «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде». Экипажи выполняли артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

Помимо кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», от России в учениях приняли участие малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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