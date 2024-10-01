Военные корабли РФ и Китая начали патрулирование в водах АТР

Масштабные учения России и Китая «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» проходили с 21 по 30 сентября в Японском и Охотском морях. Корабли отрабатывали «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде». Экипажи выполняли артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.