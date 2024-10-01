Военные корабли РФ и Китая начали патрулирование в водах АТР
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после учений «Бэйбу/Взаимодействие – 2024». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
В патрулировании участвуют российские большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а также китайские эсминцы «Синин», «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».
Военные судна преодолели пролив Буссоль и зашли в северо-западную часть Тихого океана. В рамках патрулирования российские и китайские военные намерены провести несколько тренировок и учебно-боевых упражнений, в том числе по противолодочной обороне и спасению на море.
Масштабные учения России и Китая «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» проходили с 21 по 30 сентября в Японском и Охотском морях. Корабли отрабатывали «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде». Экипажи выполняли артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
Помимо кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», от России в учениях приняли участие малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота.