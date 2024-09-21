Российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие» стартовали во Владивостоке

Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного военно-морского учения, перед этим состоялось торжественное построение экипажей, рассказали в отделе. Ожидается, что в течение недели корабли отработают «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде», также экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.