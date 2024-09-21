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Российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие» стартовали во Владивостоке

Ведомости

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) начались российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024», в течение недели в акватории Японского моря корабли отработают вопросы отражения нападения условного противника и выполнят артиллерийские стрельбы, передает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного военно-морского учения, перед этим состоялось торжественное построение экипажей, рассказали в отделе. Ожидается, что в течение недели корабли отработают «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде», также экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.

От российской стороны, уточняет ТАСС, в учении участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота.

20 сентября Минобороны РФ сообщило о спортивных соревнованиях с участием экипажа китайских кораблей и моряков Тихоокеанского флота. Состязания прошли в рамках делового захода китайских кораблей в порт Владивосток.

С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей прошли учения «Океан-2024». Их участниками стали более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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