Российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие» стартовали во Владивостоке
На Тихоокеанском флоте (ТОФ) начались российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024», в течение недели в акватории Японского моря корабли отработают вопросы отражения нападения условного противника и выполнят артиллерийские стрельбы, передает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.
Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного военно-морского учения, перед этим состоялось торжественное построение экипажей, рассказали в отделе. Ожидается, что в течение недели корабли отработают «вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде», также экипажи выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
От российской стороны, уточняет ТАСС, в учении участвуют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота.
20 сентября Минобороны РФ сообщило о спортивных соревнованиях с участием экипажа китайских кораблей и моряков Тихоокеанского флота. Состязания прошли в рамках делового захода китайских кораблей в порт Владивосток.
С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей прошли учения «Океан-2024». Их участниками стали более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.