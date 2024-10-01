Генпрокуратура России подала иск к СНБ Украины и зарубежным банкам
Генеральная прокуратура РФ подала иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины и зарубежным банкам, следует из картотеки арбитражных дел.
В качестве ответчиков, помимо СНБ, указаны Национальный банк Украины, The Bank of New York Mellon, госпредприятие «Национальный фонд инвестиций Украины» и JP Morgan Chase Bank N.A. Истец – заместитель генерального прокурора.
Иск зарегистрирован 30 сентября, он касается «экономических споров по гражданским правоотношениям». Обеспечительные меры и суть исковых требований в карточке дела не указываются.