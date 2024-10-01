Лукашенко проведет встречу с Гросси
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Следующая встреча – с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», – говорится в сообщении.
1 октября МАГАТЭ сообщило, что Гросси посетит Белоруссию. В рамках визита в республику у Гросси планируются встречи на высоком уровне в Минске, а также осмотр Островецкой АЭС.
27 августа Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область. 4 сентября 2024 г. директор МАГАТЭ прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.
С сентября 2022 г. инспекторы МАГАТЭ присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС. 24 сентября этого года Гросси сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».