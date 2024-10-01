Лукашенко проведет встречу с Гросси

27 августа Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область. 4 сентября 2024 г. директор МАГАТЭ прибыл в Запорожскую область для посещения атомной электростанции. По итогам визита Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.