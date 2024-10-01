Гросси посетит Белоруссию для осмотра АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Белоруссию, сообщается на сайте организации.
В рамках визита в республику у Гросси планируются встречи на высоком уровне в Минске, а также осмотр Островецкой АЭС (Белорусская АЭС, находится в Островецком районе Гродненской области).
«Визит генерального директора в Беларусь проходит в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе», – говорится в сообщении.
27 августа Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.
С сентября 2022 г. инспекторы МАГАТЭ присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС. 24 сентября этого года Гросси сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным».