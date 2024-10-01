Путин регулярно получает сведения о ситуации в районе Угледара

«Разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются [в направлении Угледара] наши ребята. А что касается президента, то как верховный главнокомандующий, он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады. Поэтому, конечно, все желаем побед нашим бойцам и ждем официальную информацию от Министерства обороны», – сказал представитель Кремля.