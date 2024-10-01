Путин регулярно получает сведения о ситуации в районе Угледара
Президент России Владимир Путин регулярно получает прямую информацию от военных насчет ситуации в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются [в направлении Угледара] наши ребята. А что касается президента, то как верховный главнокомандующий, он, разумеется, регулярно получает непосредственно прямую информацию от военных, прямые доклады. Поэтому, конечно, все желаем побед нашим бойцам и ждем официальную информацию от Министерства обороны», – сказал представитель Кремля.
25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и украинской армией идут уже в самом Угледаре. В республике ждут, когда российские военные исключат все возможности противника обстреливать мирные города в республике.