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Песков заявил о «положительной динамике» в районе Угледара

Ведомости

В районе Угледара ДНР наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Министерства обороны», – сказал он, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуаций вокруг Угледара.

25 сентября глава ДНР сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ идут уже в самом Угледаре. В ДНР ждут, когда российская армия исключит все возможности противника обстреливать мирные города в республике. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов утверждал, что для ВСУ в Угледаре складывается критическая ситуация.

23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ предпринимают попытки вывести несколько групп военнослужащих из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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