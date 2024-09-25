Песков заявил о «положительной динамике» в районе Угледара

25 сентября глава ДНР сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ идут уже в самом Угледаре. В ДНР ждут, когда российская армия исключит все возможности противника обстреливать мирные города в республике. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов утверждал, что для ВСУ в Угледаре складывается критическая ситуация.