Песков заявил о «положительной динамике» в районе Угледара
В районе Угледара ДНР наблюдается положительная динамика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Министерства обороны», – сказал он, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуаций вокруг Угледара.
25 сентября глава ДНР сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между Вооруженными силами (ВС) РФ и ВСУ идут уже в самом Угледаре. В ДНР ждут, когда российская армия исключит все возможности противника обстреливать мирные города в республике. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов утверждал, что для ВСУ в Угледаре складывается критическая ситуация.
23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ предпринимают попытки вывести несколько групп военнослужащих из города.