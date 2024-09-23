ТАСС: 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным под Угледаром
Под Угледаром 20 военных вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе двое офицеров, сдались в плен российским силам. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Большая часть сдавшихся являются военными 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая предпринимает попытки удерживать оборону города. Среди пленных есть раненые, которым оказывается медицинская помощь.
Пленные утверждают, что почти все они были мобилизованы несколько недель назад и пробыли на линии боевого соприкосновения от одного дня до двух недель. По их словам, они запрашивали помощь командования, но ее не последовало.
23 сентября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ предпринимают попытки вывести несколько групп военнослужащих из Угледара в ДНР. На юго-востоке города ВСУ также оставили многие позиции.
Минобороны РФ регулярно отчитывается о нанесении поражения противнику вблизи Угледара. 7 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские военные подошли к Угледару настолько близко, что он «уже виден невооруженным глазом».
10 сентября советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что в скором времени Вооруженные силы РФ перережут основную дорогу снабжения Угледара и город попадет в оперативное окружение. 20 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что группировка ВСУ в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении.