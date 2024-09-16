Алаудинов: бойцы «Ахмата» за месяц взяли в плен 20 военных ВСУ в Курской области
Бойцы спецназа «Ахмат» за месяц взяли в плен 20 украинских военнослужащих в Курской области. Об этом заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«За последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», – уточнил он.
15 сентября Алаудинов сообщил о зачистке от вооруженных сил Украины (ВСУ) села Борки в Суджанском районе Курской области. Российские военные также взяли пленных.
14 сентября Минобороны РФ сообщило, что Россия в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. Посредником при возвращении из плена военнослужащих стали Объединенные Арабские Эмираты.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов говорил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.