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Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ДНР и Харьковской области

Ведомости

Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли два населенных пунктах в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» взяли село Вишневое. А в ДНР подразделения группировки войск «Центр» заняли село Крутой Яр.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Западная группировка войск отразила две контратаки противника, а центральная – девять.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили контратаку ВСУ. Восточная группировка войск также улучшила тактическое положение и отбила две контратаки. Подразделения группировки войск «Днепр» ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

30 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии поселка Нелеповка в ДНР. 27 сентября ВС РФ заняли населенный пункт Мариновка в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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