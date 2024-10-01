Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ДНР и Харьковской области
Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли два населенных пунктах в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» взяли село Вишневое. А в ДНР подразделения группировки войск «Центр» заняли село Крутой Яр.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Западная группировка войск отразила две контратаки противника, а центральная – девять.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили контратаку ВСУ. Восточная группировка войск также улучшила тактическое положение и отбила две контратаки. Подразделения группировки войск «Днепр» ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
30 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии поселка Нелеповка в ДНР. 27 сентября ВС РФ заняли населенный пункт Мариновка в ДНР.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.