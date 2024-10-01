Миссия ООН в Ливане призвала использовать «последний шанс» и избежать эскалации
В миссии ООН в Ливане считают, что возможность дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла» все еще существует, но она мала. Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на слова координатора ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласхерт.
По словам координатора, продолжение конфликта и обстрелов отодвинет возможность мирных переговоров. Хеннис-Пласхерт добавила, что «этот круг насилия не закончится добром ни для кого».
1 октября МИД РФ осудил вторжение Израиля в Ливан, а также призвал немедленно прекратить огонь. В министерстве отметили, после вторжения уже известно о десятках погибших мирных жителей, а комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет расти.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».