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NBC News: Байден обиделся на забывших о нем Харрис и демократов

Ведомости

Президент США Джо Байден в частных беседах жалуется, что его имя и достижения исчезли из политической повестки после его выхода из предвыборной гонки. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, Байден считает, что Демократическая партия отстранились от него. Президент США также отмечал, что кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в последнее время не упоминает его в предвыборных речах. Особенно сильно Байдена задело заявление Харрис во время дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«Очевидно, что я не Джо Байден», – подчеркнула тогда Харрис. Она также уточнила, что не похожа и на Трампа. Так вице-президент США ответила на слова Трампа, что экономическая стратегия Байдена и Харрис ничем не отличаются.

При этом источники телеканала уточнили, что Байден хочет, чтобы Харрис победила на президентских выборах, и планирует сделать все возможное, чтобы поддержать ее. Отмечается, что президент США ежедневно спрашивает, не может ли он чем-то еще помочь Харрис, и поддерживает с ней регулярный контакт.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября прошли первые дебаты Трампа и Харрис, они продолжались около 1 часа 45 минут. После них экс-президент США заявил, что не будет участвовать в новых президентских дебатах с Харрис перед выборами. Вице-президент США в свою очередь отметила, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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