Армия Израиля планирует провести наземную операцию в Ливане в сжатые сроки
Армия Израиля (ЦАХАЛ) намерена провести наземную операцию в Ливане в максимально сжатые сроки, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
По словам Хагари, операцию планируется провести как можно скорее, он не приводит подробности ссылаясь на секретность от противника. Представитель ЦАХАЛ добавил, что операция в основном коснется инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в приграничных районах на юге Ливана. Он также заверил, что войска Израиля не идут на Бейрут, а также воздержатся от захода в ливанские города.
В ночь на 1 октября армия Израиля ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».