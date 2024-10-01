Армия Израиля планирует провести наземную операцию в Ливане в сжатые сроки

По словам Хагари, операцию планируется провести как можно скорее, он не приводит подробности ссылаясь на секретность от противника. Представитель ЦАХАЛ добавил, что операция в основном коснется инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в приграничных районах на юге Ливана. Он также заверил, что войска Израиля не идут на Бейрут, а также воздержатся от захода в ливанские города.