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МИД Украины: Сибига в США не обсуждал территориальные уступки

Ведомости

Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига не обсуждал в Нью-Йорке территориальные уступки в пользу России в обмен на гарантии безопасности. Соответствующий комментарий МИД страны размещен на официальном сайте.

«Ни на одной из них [встреч] не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», – заявил официальный представитель ведомства Георгий Тихий. По его словам, позиция Сибиги была «непоколебимой», а информация, которую распространила газета Financial Times, не соответствует действительности.

До этого издание писало, что Сибига во время поездки в США обсуждал с партнерами возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией. По словам дипломатов, в тоне и содержании разговоров об урегулировании «произошли серьезные перемены».

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., но публиковать его не хотелось бы. Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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