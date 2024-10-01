МИД Украины: Сибига в США не обсуждал территориальные уступки
Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига не обсуждал в Нью-Йорке территориальные уступки в пользу России в обмен на гарантии безопасности. Соответствующий комментарий МИД страны размещен на официальном сайте.
«Ни на одной из них [встреч] не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», – заявил официальный представитель ведомства Георгий Тихий. По его словам, позиция Сибиги была «непоколебимой», а информация, которую распространила газета Financial Times, не соответствует действительности.
До этого издание писало, что Сибига во время поездки в США обсуждал с партнерами возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией. По словам дипломатов, в тоне и содержании разговоров об урегулировании «произошли серьезные перемены».
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., но публиковать его не хотелось бы. Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.