Ynet: Нетаньяху может провести телефонный разговор с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет израильское издание Ynet.
Сейчас стороны обсуждают детали предполагаемого разговора, который может состояться уже вечером 1 октября, говорится в сообщении. По заявлению издания, переговоры планируются в связи с вероятной наземной операцией Израиля в Ливане.
«Ожидается, что этот разговор, если он состоится, будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать свое влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль», – говорится в материале.
В офисе Нетаньяху отказались от комментариев, Кремль не сообщал о планах по переговорам с израильским премьером.
Ynet со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США писал, что у Вашингтона «есть признаки того, что Иран планирует нанести ракетный удар по Израилю в ближайшее время». Сообщалось, что США направляют в регион три истребительные эскадрильи.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».