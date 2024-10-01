КСИР: удар по Израилю является ответом на убийства лидеров «Хамаса» и «Хезболлы»
Ракетный удар по Израилю является ответом на убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
«Запустив десятки баллистических ракет, КСИР нацелился на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий [речь о территориях Израиля], подробности о которых будут упомянуты позже», – говорится в заявлении (цитата по Tasnim).
В КСИР пригрозили, что в случае военного ответа Израиль столкнется с «еще более разрушительными атаками».
Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. После начала иранской атаки командование тыла Израиля распространило инструкции по спасению жизни в различных районах страны. Население попросили придерживаться указаний командования, в частности, услышав сирену, предписывается зайти в бомбоубежище.
Одновременно с этим на юге Тель-Авива произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по гражданским. Израильский Telegram-канал «Едиот ахронот» сообщил, что в результате стрельбы погибли восемь человек.