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Постпредство Тегерана в ООН: Иран не предупреждал США об атаке по Израилю

Ведомости

Иран не предупреждал США об атаке на Израиль. Страна направила предупреждение Вашингтону уже после массированных ударов, заявили в иранском постпредстве при ООН.

Госдеп США подтвердил, что правительство Штатов не было предупреждено о планах Тегерана атаковать Израиль.

Ранее Reuters сообщал cо ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран предупредил США и Россию об ударах «незадолго до атак» по Израилю.

1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку по Израилю. Параллельно с ракетной атакой сообщалось о теракте в израильском городе Тель-Авиве. Двое вооруженных террористов открыли огонь по мирным жителям. Погибли шесть человек, девять пострадало. Поводом для действий Ирана стало убийство лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара на юге Бейрута.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземным рейдам на юге Ливана. ВВС Израиля и артиллерия наносили точные удары по военным объектам в этом районе. Сообщалось, что операция в Ливане будет идти «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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