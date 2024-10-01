Постпредство Тегерана в ООН: Иран не предупреждал США об атаке по Израилю

Иран не предупреждал США об атаке на Израиль. Страна направила предупреждение Вашингтону уже после массированных ударов, заявили в иранском постпредстве при ООН.



Госдеп США подтвердил, что правительство Штатов не было предупреждено о планах Тегерана атаковать Израиль.



Ранее Reuters сообщал cо ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что Иран предупредил США и Россию об ударах «незадолго до атак» по Израилю.



1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку по Израилю. Параллельно с ракетной атакой сообщалось о теракте в израильском городе Тель-Авиве. Двое вооруженных террористов открыли огонь по мирным жителям. Погибли шесть человек, девять пострадало. Поводом для действий Ирана стало убийство лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара на юге Бейрута.



В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземным рейдам на юге Ливана. ВВС Израиля и артиллерия наносили точные удары по военным объектам в этом районе. Сообщалось, что операция в Ливане будет идти «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».