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Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова

Ведомости

Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими военными. Он подчеркнул, что это «позор» для ВСУ. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Это ужасно. Мы потеряли город, который удерживали более двух лет. Чем занимается министр (обороны) в этот день?», – написал Гончаренко.

По его словам, Умеров должен незамедлительно подать в отставку. Официального подтверждения о переходе города под контроль ВС РФ от минобороны России или Украины пока что не поступало.

В тот же день утром Умеров уволил сразу троих своих заместителей. Минобороны Украины сообщило, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает сведения о ситуации в районе Угледара. 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между ВС РФ и украинской армией идут уже в самом Угледаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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