Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова
Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко призвал к отставке главы минобороны Украины Рустема Умерова на фоне сообщений о взятии города Угледар российскими военными. Он подчеркнул, что это «позор» для ВСУ. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.
«Это ужасно. Мы потеряли город, который удерживали более двух лет. Чем занимается министр (обороны) в этот день?», – написал Гончаренко.
По его словам, Умеров должен незамедлительно подать в отставку. Официального подтверждения о переходе города под контроль ВС РФ от минобороны России или Украины пока что не поступало.
В тот же день утром Умеров уволил сразу троих своих заместителей. Минобороны Украины сообщило, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает сведения о ситуации в районе Угледара. 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что бои между ВС РФ и украинской армией идут уже в самом Угледаре.