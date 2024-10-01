Депутат Рады Гончаренко заявил о потере Угледара и призвал к отставке Умерова

В тот же день утром Умеров уволил сразу троих своих заместителей. Минобороны Украины сообщило, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения.