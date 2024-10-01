Министр обороны Украины Умеров уволил трех своих заместителей

Минобороны Украины также объявило о реформах системы оборонных закупок. Госкомпания «Спецтехноэкспорт» перешла от ведения Главного управления разведки страны к минобороны. Умеров поручил ведомству в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами «довести до конца процесс очистки системы закупок». Изменения коснулись и Агентства оборонных закупок вместе с Государственным оператором тыла. В военном ведомстве сообщили, что эти организации «приближают к стандартам НАТО».