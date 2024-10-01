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Министр обороны Украины Умеров уволил трех своих заместителей

Ведомости

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале.

«Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира», – говорится в официальном заявлении Умерова.

При этом Гайдер, как указано в сообщении, переходит на должность руководителя офиса министра. Кроме того, Умеров принял решение уволить Людмилу Дараган – государственного секретаря минобороны. О новых назначениях глава военного ведомства пообещал сообщить отдельно.

В официальном заявлении говорится, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения, отмечается в сообщении.

Минобороны Украины также объявило о реформах системы оборонных закупок. Госкомпания «Спецтехноэкспорт» перешла от ведения Главного управления разведки страны к минобороны. Умеров поручил ведомству в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами «довести до конца процесс очистки системы закупок». Изменения коснулись и Агентства оборонных закупок вместе с Государственным оператором тыла. В военном ведомстве сообщили, что эти организации «приближают к стандартам НАТО».

В июне минобороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Военное ведомство также инициировало создание коллегиального органа для развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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