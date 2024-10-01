Министр обороны Украины Умеров уволил трех своих заместителей
Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале.
«Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира», – говорится в официальном заявлении Умерова.
При этом Гайдер, как указано в сообщении, переходит на должность руководителя офиса министра. Кроме того, Умеров принял решение уволить Людмилу Дараган – государственного секретаря минобороны. О новых назначениях глава военного ведомства пообещал сообщить отдельно.
В официальном заявлении говорится, что система минобороны Украины во время военного положения является «закрытым периметром», поэтому все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы, в этом контексте производятся кадровые изменения, отмечается в сообщении.
Минобороны Украины также объявило о реформах системы оборонных закупок. Госкомпания «Спецтехноэкспорт» перешла от ведения Главного управления разведки страны к минобороны. Умеров поручил ведомству в сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами «довести до конца процесс очистки системы закупок». Изменения коснулись и Агентства оборонных закупок вместе с Государственным оператором тыла. В военном ведомстве сообщили, что эти организации «приближают к стандартам НАТО».
В июне минобороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Военное ведомство также инициировало создание коллегиального органа для развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.