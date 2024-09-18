На Украине сообщили об увольнении главного инспектора минобороны Воронченко
Главного инспектора минобороны Украины Игоря Воронченко уволили с должности после доклада о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ, сообщила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Министр обороны Украины Рустем Умеров по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уволил Воронченко 17 сентября. По утверждению депутата, это произошло «сразу после того, как тот доложил на ставке [верховного главнокомандующего Украины, высший орган управления войсками и отдельными родами войск] о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ».
«Откровенный и подробный доклад Воронченко поразил всех и вызвал нешуточный гнев у Сырского», – написала она в Telegram.
По словам Безуглой, главная инспекция военного ведомства была «последним форпостом», предоставляющим «хотя бы какую-то экспертизу» по поводу происходящего в ВСУ. Инспекция также сопровождала аудит использования западной техники и вооружения.
В начале сентября на Украине подали в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. В отставку также ушли министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Ирина Верещук, министр стратегической промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в США, поэтому ему нужно продемонстрировать Вашингтону новую команду. Газета Financial Times связала массовые увольнения в правительстве с попыткой Зеленского укрепить свою власть на Украине.