На Украине сообщили об увольнении главного инспектора минобороны Воронченко

Министр обороны Украины Рустем Умеров по требованию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уволил Воронченко 17 сентября. По утверждению депутата, это произошло «сразу после того, как тот доложил на ставке [верховного главнокомандующего Украины, высший орган управления войсками и отдельными родами войск] о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ».