Нетаньяху назвал атаку Ирана большой ошибкой
Иран совершил «большую ошибку», атаковав Израиль, Тегеран заплатит за это. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.
«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку – и он за нее заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отомстить врагам», – сказал он. Слова Нетаньяху приводятся в Telegram-канале МИД Израиля.
Премьер заявил, что атака Ирана провалилась, поскольку ПВО Израиля якобы успешно отразила ее. Он подчеркнул, что Израиль будет следовать правилу «кто атакует нас – мы атакуем его».
Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом газета Jerusalem Post утверждала, что Иран совершил атаку при помощи 500 ракет. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что удары стали ответами на убийство политических лидеров «Хамаса» и «Хезболлы».
ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. Источник иранского агентства FARS сообщал, что 80% ракет в ходе первой волны атаки поразили назначенные цели.
После атаки Ирана израильская армия пообещала продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.