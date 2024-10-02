Нетаньяху назвал атаку Ирана большой ошибкой

«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку – и он за нее заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отомстить врагам», – сказал он. Слова Нетаньяху приводятся в Telegram-канале МИД Израиля.