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Нетаньяху назвал атаку Ирана большой ошибкой

Ведомости

Иран совершил «большую ошибку», атаковав Израиль, Тегеран заплатит за это. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

«Сегодня вечером Иран совершил большую ошибку – и он за нее заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защитить себя и нашей решимости отомстить врагам», – сказал он. Слова Нетаньяху приводятся в Telegram-канале МИД Израиля.

Премьер заявил, что атака Ирана провалилась, поскольку ПВО Израиля якобы успешно отразила ее. Он подчеркнул, что Израиль будет следовать правилу «кто атакует нас – мы атакуем его».

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом газета Jerusalem Post утверждала, что Иран совершил атаку при помощи 500 ракет. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что удары стали ответами на убийство политических лидеров «Хамаса» и «Хезболлы».

ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. Источник иранского агентства FARS сообщал, что 80% ракет в ходе первой волны атаки поразили назначенные цели.

После атаки Ирана израильская армия пообещала продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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