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Хуситы заявили об атаках по военным объектам Израиля с помощью ракет Quds-5

Ведомости

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля с помощью крылатых ракет Quds-5, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Заявление от имени движения опубликовано в его Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию, нанеся удары крылатыми ракетами Quds-5 по военным объектам в глубине сионистского образования», – говорится в сообщении. Хуситы утверждают, что ракеты достигли целей.

Сария также заявил, что Йемен поддерживает ракетную атаку Ирана на Израиль и подтверждает свою готовность участвовать в любых совместных военных операциях, направленных «против израильского врага».

1 октября Иран атаковал Израиль в качестве ответа на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

ЦАХАЛ пообещала ответить на обстрел. Газета The New York Times со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пишет, что Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ в случае, если Израиль или США нанесут ответный удар.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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