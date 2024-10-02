Хуситы заявили об атаках по военным объектам Израиля с помощью ракет Quds-5
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля с помощью крылатых ракет Quds-5, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Заявление от имени движения опубликовано в его Telegram-канале.
«Вооруженные силы Йемена провели операцию, нанеся удары крылатыми ракетами Quds-5 по военным объектам в глубине сионистского образования», – говорится в сообщении. Хуситы утверждают, что ракеты достигли целей.
Сария также заявил, что Йемен поддерживает ракетную атаку Ирана на Израиль и подтверждает свою готовность участвовать в любых совместных военных операциях, направленных «против израильского врага».
1 октября Иран атаковал Израиль в качестве ответа на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.
ЦАХАЛ пообещала ответить на обстрел. Газета The New York Times со ссылкой на источники в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пишет, что Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ в случае, если Израиль или США нанесут ответный удар.