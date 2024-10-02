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NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай ударов Израиля или США

Ведомости

Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ в случае, если Израиль или США нанесут ответный удар. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

«Если сионистский режим отреагирует на операцию Ирана, он столкнется с более ожесточенными атаками», – говорится также в заявлении КСИР. Там же добавили, что ракеты по Израилю выпущены в ответ на убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Кроме того, в КСИР утверждают, что атака была направлена на то, чтобы отомстить за ликвидацию политического лидера палестинского движения «Хамас» и иранского командира, который находился вместе с Насраллой. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар по Израилю «законным актом самообороны».

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана, и через четыре дня – после убийства Насраллы. Атака КСИР началась с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и минобороны страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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