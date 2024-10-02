NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай ударов Израиля или США
Иран подготовил сотни ракет для запуска со стороны западных границ в случае, если Израиль или США нанесут ответный удар. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
«Если сионистский режим отреагирует на операцию Ирана, он столкнется с более ожесточенными атаками», – говорится также в заявлении КСИР. Там же добавили, что ракеты по Израилю выпущены в ответ на убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Кроме того, в КСИР утверждают, что атака была направлена на то, чтобы отомстить за ликвидацию политического лидера палестинского движения «Хамас» и иранского командира, который находился вместе с Насраллой. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар по Израилю «законным актом самообороны».
Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала наземной военной операции израильской армии против союзной Тегерану «Хезболлы» в приграничных районах Южного Ливана, и через четыре дня – после убийства Насраллы. Атака КСИР началась с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления генштаба ВС Ирана, а также при поддержке армии и минобороны страны.