Посол РФ в Израиле призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. В Ливане случилось несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» возложила ответственность за атаку на Израиль. После этого ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.