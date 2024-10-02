Посол РФ в Израиле призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Боевые действия на Ближнем Востоке должны быть незамедлительно прекращены. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
«Наш призыв очень простой: самое время незамедлительно прекратить боевые действия, разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дипломат добавил, что нужно найти политический и дипломатический выход из сложившейся чрезвычайно опасной ситуации.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло еще в октябре 2023 г., когда боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. В Ливане случилось несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» возложила ответственность за атаку на Израиль. После этого ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.
На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал Израиль. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильские военные утверждают, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.