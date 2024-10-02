Помпео заявил о необходимости вернуть Россию к «европейской модели»
Россию необходимо вернуть в европейскую экономику и не допустить ее сближения со странами Азии. Об этом заявил экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником. Беседа опубликована в Telegram-канале пранкеров.
«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем», – сказал он.
По мнению Помпео, если бы боевые действия на Украине закончились, то США стали бы снова убеждать Москву, что экономически ей выгоднее сотрудничать с Западом, а не с Азией.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.
На фоне этого Россия переориентировала внешнюю торговлю на восток и стала искать новые рынки сбыта. На Российской энергетической неделе в сентябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин признал, что Россия по-прежнему сталкивается с множеством проблем при платежах за экспорт, но преодолевает их, в том числе за счет перехода на сделки в национальных валютах. По его словам, доля рубля во внешнеторговых операциях приближается к 40%.