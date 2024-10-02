Помпео заявил о необходимости вернуть Россию к «европейской модели»

«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем», – сказал он.