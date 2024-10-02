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Помпео заявил о необходимости вернуть Россию к «европейской модели»

Ведомости

Россию необходимо вернуть в европейскую экономику и не допустить ее сближения со странами Азии. Об этом заявил экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником. Беседа опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем», – сказал он.

По мнению Помпео, если бы боевые действия на Украине закончились, то США стали бы снова убеждать Москву, что экономически ей выгоднее сотрудничать с Западом, а не с Азией.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право.

На фоне этого Россия переориентировала внешнюю торговлю на восток и стала искать новые рынки сбыта. На Российской энергетической неделе в сентябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин признал, что Россия по-прежнему сталкивается с множеством проблем при платежах за экспорт, но преодолевает их, в том числе за счет перехода на сделки в национальных валютах. По его словам, доля рубля во внешнеторговых операциях приближается к 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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