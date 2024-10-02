Захарова назвала Борреля «змеей подколодной» после призыва разрешить удары по РФ

15 сентября Боррель в ходе встречи с главой китайского дипведомства Ван И выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Глава европейской дипломатии заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». По его словам, все инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны решаться в соответствии с Уставом ООН. Боррель также раскритиковал «бразильскую формулу мира»: по его мнению, она «противоречит» принципам международной организации.