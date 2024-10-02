Захарова назвала Борреля «змеей подколодной» после призыва разрешить удары по РФ
Жозеп Боррель давно перешел все границы, как дипломат, политик и общественный деятель и стал «какой-то змеей подколодной», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя призывы главы европейской дипломатии позволить Украине наносить удары вглубь РФ.
«Он [Боррель] всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. <...> Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
30 сентября Боррель написал в своем блоге на сайте дипломатической службы Евросоюза, что обратился к своим коллегам с призывом разрешить Киеву наносить удары по аэропортам и пусковым установкам в России с помощью западного оружия.
«Пусть Украина бьет по лучникам, а не только по стрелам! Не все согласны с этой мерой. Однако мы обещали поддерживать Украину всеми возможными способами столько, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», – отметил Боррель.
Глава евродипломатии также призвал союзников ускорить поставки на Украину большего количества систем противовоздушной обороны и перехватчиков.
15 сентября Боррель в ходе встречи с главой китайского дипведомства Ван И выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Глава европейской дипломатии заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». По его словам, все инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны решаться в соответствии с Уставом ООН. Боррель также раскритиковал «бразильскую формулу мира»: по его мнению, она «противоречит» принципам международной организации.