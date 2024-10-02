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Захарова назвала Борреля «змеей подколодной» после призыва разрешить удары по РФ

Ведомости

Жозеп Боррель давно перешел все границы, как дипломат, политик и общественный деятель и стал «какой-то змеей подколодной», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя призывы главы европейской дипломатии позволить Украине наносить удары вглубь РФ.

«Он [Боррель] всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. <...> Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

30 сентября Боррель написал в своем блоге на сайте дипломатической службы Евросоюза, что обратился к своим коллегам с призывом разрешить Киеву наносить удары по аэропортам и пусковым установкам в России с помощью западного оружия.

«Пусть Украина бьет по лучникам, а не только по стрелам! Не все согласны с этой мерой. Однако мы обещали поддерживать Украину всеми возможными способами столько, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», – отметил Боррель.

Глава евродипломатии также призвал союзников ускорить поставки на Украину большего количества систем противовоздушной обороны и перехватчиков.

15 сентября Боррель в ходе встречи с главой китайского дипведомства Ван И выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Глава европейской дипломатии заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». По его словам, все инициативы по урегулированию конфликта на Украине должны решаться в соответствии с Уставом ООН. Боррель также раскритиковал «бразильскую формулу мира»: по его мнению, она «противоречит» принципам международной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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