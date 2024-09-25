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Боррель обвинил Китай в поддержке России

Ведомости

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность растущей поддержкой России со стороны Китая. Об этом он сообщил главе китайского дипведомства Ван И в ходе личной встречи в ООН, сообщает пресс-служба европейского ведомства.

В частности, Боррель заявил о росте экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». Боррель также отметил, что все предложения по урегулированию конфликта на Украине должны решаться согласно Уставу ООН. Также Боррель раскритиковал «бразильскую формулу мира», посчитав, что она идет «вразрез» с принципами международной организации.

1 июня 2024 г. Боррель сообщал, что у Евросоюза нет четких доказательств поставок оружия из Китая в Россию. По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России. При этом нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение». Китайская сторона последовательно опровергала заявления о помощи ВПК РФ.

25 сентября South China Morning Post (SCMP) сообщила, что китайская и бразильская стороны намерены напомнить о своем мирном плане по Украине на Генассамблее ООН. Бразилия выдвинула свое мирное предложение по Украине в 2022 г. Как сообщало SCMP, тема неофициально поднималась дипломатами перед государственным визитом Лулы да Силвы в Пекин в 2023 г., но в итоге была отложена из-за отсутствия интереса со стороны Китая. В мае 2024 г. Ван И встретился в Пекине со специальным советником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом и одобрил план из шести пунктов по прекращению военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября перед встречей в ООН описал план Бразилии и КНР как «деструктивный». По словам Зеленского, Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. Президент Украины считает, что бразильское предложение Киеву о диалоге с Россией тоже является «деструктивным». 17 сентября Силва сообщил, что Украине следовало выстраивать диалог до спецоперации, а сейчас главной целью является прекращение огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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