Боррель обвинил Китай в поддержке России

25 сентября South China Morning Post (SCMP) сообщила, что китайская и бразильская стороны намерены напомнить о своем мирном плане по Украине на Генассамблее ООН. Бразилия выдвинула свое мирное предложение по Украине в 2022 г. Как сообщало SCMP, тема неофициально поднималась дипломатами перед государственным визитом Лулы да Силвы в Пекин в 2023 г., но в итоге была отложена из-за отсутствия интереса со стороны Китая. В мае 2024 г. Ван И встретился в Пекине со специальным советником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом и одобрил план из шести пунктов по прекращению военных действий.