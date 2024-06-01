Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из КНР в Россию
У Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите по безопасности, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России. При этом нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение».
Боррель добавил, что в российской военной технике якобы используются детали, произведенные в США, Европе или Великобритании.
20 мая зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан сообщил, что Китай не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине и не будет содействовать продлению кризиса. Он отметил, что КНР призывает поставить мир на первое место и сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению огня.
31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов.