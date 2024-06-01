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Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из КНР в Россию

Ведомости

У Евросоюза нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите по безопасности, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.

По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России. При этом нет четкой границы между оружием и тем, что не является им, поскольку некоторые вещи могут иметь «двойное назначение».

Боррель добавил, что в российской военной технике якобы используются детали, произведенные в США, Европе или Великобритании.

20 мая зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан сообщил, что Китай не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине и не будет содействовать продлению кризиса. Он отметил, что КНР призывает поставить мир на первое место и сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению огня.

31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна проводиться с учетом следующих трех факторов: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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