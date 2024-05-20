Китай не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Он отметил, что, в отличие от США, Китай не будет извлекать выгоды из этой ситуации. Китай призывает поставить мир на первое место и сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению огня. Гэн также подчеркнул, что Китай не является ни стороной, ни создателем украинского кризиса.