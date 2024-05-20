Китай не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине
Китай не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине, КНР не будет содействовать продлению кризиса. Об этом заявил зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан.
Он отметил, что, в отличие от США, Китай не будет извлекать выгоды из этой ситуации. Китай призывает поставить мир на первое место и сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению огня. Гэн также подчеркнул, что Китай не является ни стороной, ни создателем украинского кризиса.
20 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большая часть денежных средств, которая выделяется Киеву, будет вложена в оборонные компании США. Он отметил, что с начала конфликта капитализация производителей оружия США растет. По словам дипломата, Украину превратили в полигон для испытания оружия, а страны Запада поощряют удары по территории России.
При этом Небензя отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно.