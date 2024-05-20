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Китай не предоставлял оружие сторонам конфликта на Украине

Ведомости

Китай не предоставлял оружия какой-либо стороне конфликта на Украине, КНР не будет содействовать продлению кризиса. Об этом заявил зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан.

Он отметил, что, в отличие от США, Китай не будет извлекать выгоды из этой ситуации. Китай призывает поставить мир на первое место и сосредоточиться на дипломатических усилиях по прекращению огня. Гэн также подчеркнул, что Китай не является ни стороной, ни создателем украинского кризиса.

20 мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большая часть денежных средств, которая выделяется Киеву, будет вложена в оборонные компании США. Он отметил, что с начала конфликта капитализация производителей оружия США растет. По словам дипломата, Украину превратили в полигон для испытания оружия, а страны Запада поощряют удары по территории России.

При этом Небензя отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине все еще возможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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