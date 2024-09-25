Китай и Бразилия напомнят о своем мирном плане по Украине на Генассамблее ООН
Согласно ожиданиям, Китай и Бразилия проведут в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу для продвижения своей инициативы о посредничестве между сторонами конфликта на Украине. Об этом сообщает SCMP.
На встрече планируется присутствие представителей как минимум 20 стран, среди которых – Азербайджан, Египет, Кения, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам. Участия США и Евросоюза не ожидается. По данным бразильской газеты Folha de S. Paulo, нет понимания о том, будут ли присутствовать на встрече главы государств, министры иностранных дел или дипломаты более низкого уровня.
The Post со ссылкой на источник в делегации, сопровождающей президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, сообщает, что КНР и Бразилия стремились «заложить основу для мирной конференции, которая найдет способы остановить конфликт» между Россией и Украиной.
24 сентября Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что создание условий для возобновления прямого диалога по Украине имеет «решающее значение в данный момент». По его словам, использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский называл план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. По его мнению, Китай и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией. «Мы же не дураки», – говорил тогда украинский лидер.
Бразилия выдвинула свое мирное предложение по Украине в 2022 г. Как сообщает SCMP, тема неофициально поднималась дипломатами материковой части перед государственным визитом Лулы да Силвы в Пекин в 2023 г., но в итоге была отложена из-за отсутствия интереса со стороны Китая. В мае 2024 г. министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине со специальным советником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом и одобрил план из шести пунктов по прекращению военных действий.
В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что Бразилия «готова внести свой вклад». Президент уточнял, что обсудил свою инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Наряду с этим власти Китая неоднократно призывали стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.