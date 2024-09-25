Китай и Бразилия напомнят о своем мирном плане по Украине на Генассамблее ООН

В конце декабря 2023 г. Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что Бразилия «готова внести свой вклад». Президент уточнял, что обсудил свою инициативу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Наряду с этим власти Китая неоднократно призывали стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.