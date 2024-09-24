Лула да Силва призвал к прямому диалогу по Украине
Возобновление прямого диалога по Украине имеет решающее значение на сегодняшний день, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее ООН.
«Использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога имеет решающее значение в данный момент», – сказал да Силва (цитата по «РИА Новости»).
24 сентября на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН начались так называемые «общие прения». Они продлятся до 28 сентября и завершатся 30 сентября.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что его «план победы» направлен на скорейшее завершение конфликта. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. При этом, по его словам, план направлен на укрепление украинских сил, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией. По данным ABC News, «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Ожидается, что на этой неделе президент Украины представит свой план президенту США Джо Байдену.
14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта, в числе которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.