Лула да Силва призвал к прямому диалогу по Украине

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что его «план победы» направлен на скорейшее завершение конфликта. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. При этом, по его словам, план направлен на укрепление украинских сил, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией. По данным ABC News, «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Ожидается, что на этой неделе президент Украины представит свой план президенту США Джо Байдену.