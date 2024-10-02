Небензя: запрет на въезд Гутерриша в Израиль является пощечиной для ООН
Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле является «пощечиной не только ООН, но и всем нам», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«Новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам», – сказал он.
Небензя призвал членов Совета Безопасности ООН отреагировать на это решение Израиля.
2 октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грана, сейчас ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Он также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.