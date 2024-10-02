Небензя: запрет на въезд Гутерриша в Израиль является пощечиной для ООН

2 октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грана, сейчас ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Он также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.