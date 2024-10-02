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Небензя: запрет на въезд Гутерриша в Израиль является пощечиной для ООН

Ведомости

Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле является «пощечиной не только ООН, но и всем нам», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам», – сказал он.

Небензя призвал членов Совета Безопасности ООН отреагировать на это решение Израиля. 

2 октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грана, сейчас ему запрещен въезд в страну. По словам Каца, любой, кто «не способен однозначно осудить нападение Ирана, не заслуживает ступить на израильскую землю». Он также обвинил генсека ООН в том, что тот не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 г. и не поспособствовал тому, чтобы объявить палестинское движение «Хамас» террористической организацией.

Вечером того же дня Гутерриш осудил ракетный удар Ирана по израильской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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