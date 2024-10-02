СК: командира ВСУ будут заочно судить за обстрел Скадовска

За день до этого, 12 сентября, СК возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, которые, по сообщению СК, напали на мирных жителей Курской области. Бои в российской Курской области продолжаются с 6 августа.