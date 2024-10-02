СК: командира ВСУ будут заочно судить за обстрел Скадовска
Российский суд будет заочно судить командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Александра Келембета за приказ на обстрел Скадовска Херсонской области. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.
Против украинского военного возбудили уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
По версии следствия, 9 ноября 2023 г. Келембет, находясь на позиции возле Херсона, «отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении удара двумя ракетами РСЗО Himars по городу Скадовску Херсонской области». В результате погибли 10 человек, 11 получили ранения различной тяжести. Среди погибших – офицеры военных следственных органов СК России.
13 сентября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела против командира оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ Дмитрия Красильникова за ряд преступлений в Курской области.
За день до этого, 12 сентября, СК возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, которые, по сообщению СК, напали на мирных жителей Курской области. Бои в российской Курской области продолжаются с 6 августа.