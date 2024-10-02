Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СК: командира ВСУ будут заочно судить за обстрел Скадовска

Ведомости

Российский суд будет заочно судить командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Александра Келембета за приказ на обстрел Скадовска Херсонской области. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Против украинского военного возбудили уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 

По версии следствия, 9 ноября 2023 г. Келембет, находясь на позиции возле Херсона, «отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении удара двумя ракетами РСЗО Himars по городу Скадовску Херсонской области». В результате погибли 10 человек, 11 получили ранения различной тяжести. Среди погибших – офицеры военных следственных органов СК России.

13 сентября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела против командира оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ Дмитрия Красильникова за ряд преступлений в Курской области. 

За день до этого, 12 сентября, СК возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, которые, по сообщению СК, напали на мирных жителей Курской области. Бои в российской Курской области продолжаются с 6 августа.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных