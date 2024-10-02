Путин провел встречу с Жогой после его назначения на пост полпреда в УрФО
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Артемом Жогой, назначенным на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом. Путин назвал пост полпреда президента в УрФО большой и важной работой, в этом федеральном округе много предприятий ОПК, передает «РИА Новости».
2 октября Путин подписал указ о назначении Жоги полпредом президента в УрФО. С 20 сентября 2023 г. Жога является председателем народного совета ДНР. В 2022 г., после гибели сына Владимира, который возглавлял отдельный разведывательный батальон «Спарта», стал командиром этого батальона. Жога также является участником президентской образовательной программы «Время героев».
Ранее пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, который в конце сентября был избран первым вице-спикером Совета Федерации.