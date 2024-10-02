Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округеРанее эту должность занимал Владимир Якушев
Президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в документе.
Указ вступил в силу 2 октября – в день подписания.
С ноября 2020 г. пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности, а 25 сентября партия сообщила, что он избран первым вице-спикером Совета Федерации. Кандидатуру Якушева предложила председатель СФ Валентина Матвиенко. Полномочиями сенатора его наделил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Артем Жога родился 18 января 1975 г. в Магаданской области, в 1990-е гг. переехал в Славянск Донецкой области Украины. В 2014 г., после госпереворота на Украине, вступил в ряды ополчения Донбасса. Служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта». После гибели командира батальона Арсена Павлова (позывной Моторола) в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха). Артем Жога при этом занимал должность начальника штаба. Владимир погиб в марте 2022 г., обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). Командиром «Спарты» стал Артем Жога.
9 мая 2022 г. в Кремле президент России Владимир Путин передал Жоге звезду Героя России, которой посмертно был награжден его сын. 10 сентября 2023 г. Артема Жогу избрали депутатом народного совета ДНР. 20 сентября он стал его председателем.