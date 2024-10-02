Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Артем Жога родился 18 января 1975 г. в Магаданской области, в 1990-е гг. переехал в Славянск Донецкой области Украины. В 2014 г., после госпереворота на Украине, вступил в ряды ополчения Донбасса. Служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта». После гибели командира батальона Арсена Павлова (позывной Моторола) в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха). Артем Жога при этом занимал должность начальника штаба. Владимир погиб в марте 2022 г., обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). Командиром «Спарты» стал Артем Жога.