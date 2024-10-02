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Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Ранее эту должность занимал Владимир Якушев
Инна Шульгина
Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в документе.

Указ вступил в силу 2 октября – в день подписания.

Путин провел с Жогой встречу в Кремле после его назначения. Как передает «РИА Новости», во время беседы президент отметил, что Жога многое сделал для Донбасса и для России в целом. Должность полпреда президента в УрФО глава государства назвал большой и важной работой.

С ноября 2020 г. пост полпреда в УрФО занимал врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности, а 25 сентября партия сообщила, что он избран первым вице-спикером Совета Федерации. Кандидатуру Якушева предложила председатель СФ Валентина Матвиенко. Полномочиями сенатора его наделил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Артем Жога родился 18 января 1975 г. в Магаданской области, в 1990-е гг. переехал в Славянск Донецкой области Украины. В 2014 г., после госпереворота на Украине, вступил в ряды ополчения Донбасса. Служил в отдельном разведывательном батальоне «Спарта». После гибели командира батальона Арсена Павлова (позывной Моторола) в 2016 г. «Спарту» возглавил сын Жоги Владимир (позывной Воха). Артем Жога при этом занимал должность начальника штаба. Владимир погиб в марте 2022 г., обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи (ДНР). Командиром «Спарты» стал Артем Жога.

9 мая 2022 г. в Кремле президент России Владимир Путин передал Жоге звезду Героя России, которой посмертно был награжден его сын. 10 сентября 2023 г. Артема Жогу избрали депутатом народного совета ДНР. 20 сентября он стал его председателем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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