Якушев освобожден от должности полпреда президента в УрФО

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к АП и «Единой России», пишет, что пост полпреда президента в УрФО может занять председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога. По словам собеседников издания, Жога – единственный кандидат на эту должность. Его назначение не исключают и источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. По словам одного из них, на решении могли сказаться, в частности, отношения Жоги с руководством региона.