Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Якушев освобожден от должности полпреда президента в УрФО

Соответствующий указ Путин подписал 24 сентября
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО). Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», – говорится в документе.

16 июля «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента (АП), писали, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, губернатором которой был многие годы. В Совет Федерации его делегирует нынешний глава региона Александр Моор.

По данным источника «Ведомостей», Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты. Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы Республики Алтай прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сейчас должность сенатора от губернатора Тюменской области занимает Павел Тараканов. Он же, в свою очередь, перейдет на должность заместителя губернатора Моора, сообщили два собеседника «Ведомостей».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к АП и «Единой России», пишет, что пост полпреда президента в УрФО может занять председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога. По словам собеседников издания, Жога – единственный кандидат на эту должность. Его назначение не исключают и источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. По словам одного из них, на решении могли сказаться, в частности, отношения Жоги с руководством региона.

Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, полпредом президента в УрФО был назначен в 2020 г., сменив на этом посту Николая Цуканова. С 15 июня Якушев также занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных