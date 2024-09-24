Якушев освобожден от должности полпреда президента в УрФО

Якушев освобожден от должности полпреда президента в УрФОСоответствующий указ Путин подписал 24 сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО). Указ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», – говорится в документе.
16 июля «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента (АП), писали, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, губернатором которой был многие годы. В Совет Федерации его делегирует нынешний глава региона Александр Моор.
По данным источника «Ведомостей», Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты. Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы Республики Алтай прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сейчас должность сенатора от губернатора Тюменской области занимает Павел Тараканов. Он же, в свою очередь, перейдет на должность заместителя губернатора Моора, сообщили два собеседника «Ведомостей».
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к АП и «Единой России», пишет, что пост полпреда президента в УрФО может занять председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога. По словам собеседников издания, Жога – единственный кандидат на эту должность. Его назначение не исключают и источники «Ведомостей», близкие к администрации президента. По словам одного из них, на решении могли сказаться, в частности, отношения Жоги с руководством региона.
Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, полпредом президента в УрФО был назначен в 2020 г., сменив на этом посту Николая Цуканова. С 15 июня Якушев также занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».