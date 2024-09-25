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Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

Ведомости

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Кандидатуру Якушева предложила председатель СФ Валентина Матвиенко. Полномочиями сенатора его наделил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути. Мы в Совете Федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы», – пояснила Матвиенко, отметив, что после того как Якушев был назначен на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», партия прошла подготовку к ЕДГ и показала «блестящие результаты на выборах по всей стране».

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО).

16 июля «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента (АП), писали, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, губернатором которой был многие годы. По данным источника «Ведомостей», Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты. Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы Республики Алтай прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, полпредом президента в УрФО был назначен в 2020 г., сменив на этом посту Николая Цуканова. С 15 июня Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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