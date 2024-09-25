Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Кандидатуру Якушева предложила председатель СФ Валентина Матвиенко. Полномочиями сенатора его наделил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути. Мы в Совете Федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы», – пояснила Матвиенко, отметив, что после того как Якушев был назначен на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», партия прошла подготовку к ЕДГ и показала «блестящие результаты на выборах по всей стране».
24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Якушева от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО).
16 июля «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента (АП), писали, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, губернатором которой был многие годы. По данным источника «Ведомостей», Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты. Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы Республики Алтай прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, полпредом президента в УрФО был назначен в 2020 г., сменив на этом посту Николая Цуканова. С 15 июня Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия».