Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации

«Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути. Мы в Совете Федерации очень ценим, когда к нам приходят люди знающие, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы», – пояснила Матвиенко, отметив, что после того как Якушев был назначен на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России», партия прошла подготовку к ЕДГ и показала «блестящие результаты на выборах по всей стране».