Иран снял ограничения на полеты

1 октября Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других участках».