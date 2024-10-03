Иран снял ограничения на полеты
Иранские власти сняли ограничения на полеты, введенные с 1 октября после начала ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление представителя Организации гражданской авиации исламской республики Джафара Язарлоу.
По словам представителя, были обеспечены все меры безопасности. С 4:30 мск авиакомпаниям разрешено осуществлять полеты. Ранее отмененные билеты будут компенсированы, добавил Язарлоу. О том, что небо над Ираном будет открыто с 4:30, Язралоу сообщал еще 2 октября. Он уточнил, что власти переориентируют маршруты для повышения безопасности, а также принимают необходимые меры.
1 октября Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других участках».