Politico: Франция предложила усилить контроль за предоставленными Киеву деньгами
Франция предложила ограничить возможность Еврокомиссии предоставлять средства Украине без более широкого надзора со стороны стран – членов ЕС и Европейского парламента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Издание напомнило, что Франция поддержала решение об усилении контроля над распределением кредита Киеву от ЕС в размере 35 млрд евро. Соответствующий кредит был предоставлен 20 сентября. 17 сентября газета Financial Times писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что Евросоюз ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.
ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.