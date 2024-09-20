Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро

17 сентября газета Financial Times писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что Евросоюз ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.