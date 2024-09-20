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Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках договоренностей стран «большой семерки», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один важный вклад Евросоюза в восстановление Украины», – написала она на своей странице в соцсети X.

17 сентября газета Financial Times писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что Евросоюз ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. По его словам, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из доходов от активов России.

ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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