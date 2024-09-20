Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро
Еврокомиссия (ЕК) предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках договоренностей стран «большой семерки», сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.
«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Это еще один важный вклад Евросоюза в восстановление Украины», – написала она на своей странице в соцсети X.
17 сентября газета Financial Times писала, что ЕС готов предоставить Украине кредит в размере от 20 до 40 млрд евро до конца 2024 г. независимо от США. Утверждается, что Евросоюз ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.
В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. По его словам, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из доходов от активов России.
ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России, в мае 2024 г. Ожидается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств Украина получит в этом году. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.