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Глава ЕК прибыла в Киев для обсуждения поддержки перед отопительным сезоном

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в X. 

«Мой восьмой визит в Киев приходится на период скорого наступления отопительного сезона», – написала она, отметив, что энергетическая инфраструктура Украины регулярно подвергается ударам.

Глава ЕК намерена обсудить с украинскими властями меры поддержки со стороны Европы, включая подготовку к зиме, оборону и вопрос кредитования со стороны страны G7.

19 сентября на пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен сообщила, что на Украине выведено из строя около 9 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры. Она пообещала помочь Украине обеспечить 4,5 ГВт мощностей электроснабжения зимой. На данный момент на Украину отправлено более 10 000 электрогенераторов и трансформаторов, поступает дополнительная помощь. Согласно прогнозу, ЕС способен покрыть более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму, отметила глава ЕК.

В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны РФ. Он обратил внимание, что энергетическая инфраструктура иногда имеет как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по гуманитарным соображениям Вооруженные силы (ВС) РФ не наносили удары по энергетическим объектам Украины в зимний период. Россия не хотела оставить без электричества социальные учреждения. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва была вынуждена ответить, добавил он.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой. Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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