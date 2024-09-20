Глава ЕК прибыла в Киев для обсуждения поддержки перед отопительным сезоном

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по гуманитарным соображениям Вооруженные силы (ВС) РФ не наносили удары по энергетическим объектам Украины в зимний период. Россия не хотела оставить без электричества социальные учреждения. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва была вынуждена ответить, добавил он.