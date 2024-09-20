Глава ЕК прибыла в Киев для обсуждения поддержки перед отопительным сезоном
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Об этом она сообщила на своей странице в X.
«Мой восьмой визит в Киев приходится на период скорого наступления отопительного сезона», – написала она, отметив, что энергетическая инфраструктура Украины регулярно подвергается ударам.
Глава ЕК намерена обсудить с украинскими властями меры поддержки со стороны Европы, включая подготовку к зиме, оборону и вопрос кредитования со стороны страны G7.
19 сентября на пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен сообщила, что на Украине выведено из строя около 9 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры. Она пообещала помочь Украине обеспечить 4,5 ГВт мощностей электроснабжения зимой. На данный момент на Украину отправлено более 10 000 электрогенераторов и трансформаторов, поступает дополнительная помощь. Согласно прогнозу, ЕС способен покрыть более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму, отметила глава ЕК.
В начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны РФ. Он обратил внимание, что энергетическая инфраструктура иногда имеет как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины.
В апреле этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что по гуманитарным соображениям Вооруженные силы (ВС) РФ не наносили удары по энергетическим объектам Украины в зимний период. Россия не хотела оставить без электричества социальные учреждения. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва была вынуждена ответить, добавил он.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой. Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.