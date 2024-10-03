ЕС дополнительно выделил 30 млн евро на гуманитарную помощь Ливану

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах». На фоне начала израильской наземной операции в Ливане Иран вечером 1 октября запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия.