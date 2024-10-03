ЕС дополнительно выделил 30 млн евро на гуманитарную помощь Ливану
Евросоюз дополнительно выделил 30 млн евро на оказание гуманитарной помощи Ливану, сообщается на сайте Еврокомиссии. За текущий год общая сумма помощи стране со стороны ЕС превысила 100 млн евро.
Дополнительную гумпомощь ЕС объявил из-за продолжения эскалации военных действий между Израилем и шиитским движением «Хезболла». До этого, 29 сентября, ЕК сообщала о выделении Ливану 10 млн евро. Предполагается, что средства обеспечат срочную продовольственную и медицинскую помощь, а также жилье и другую необходимую поддержку.
В ЕК отметили, что конфликт спровоцировал «беспрецедентное перемещение населения в Ливане», в результате чего среди мирных жителей зафиксированы тысячи жертв и раненых. Обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке выразила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Мы продолжаем призывать к прекращению огня на границе с Ливаном и в секторе Газа, а также к освобождению всех заложников», – сказала она.
В ночь на 1 октября армия обороны Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах». На фоне начала израильской наземной операции в Ливане Иран вечером 1 октября запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия.
По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц, а 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией.