Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка
Минфин Великобритании внес в свой санкционный список белорусский Альфа-банк, следует из информации на сайте ведомства.
Согласно обоснованию включения в реестр, ЗАО «Альфа-Банк Беларусь» якобы участвует или участвовал в «получении выгоды от или поддержке правительства Белоруссии путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства Белоруссии, а именно в секторе финансовых услуг».
Внесенным в перечень компаниям грозит арест активов в Великобритании.
29 сентября министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск.
В конце июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии. В частности, продлевается запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и вводятся экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши.
Ряд аналогичных ограничений ранее был введен в отношении России. 24 июня Россия и Белоруссия заявили, что выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций.