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Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка

Ведомости

Минфин Великобритании внес в свой санкционный список белорусский Альфа-банк, следует из информации на сайте ведомства.

Согласно обоснованию включения в реестр, ЗАО «Альфа-Банк Беларусь» якобы участвует или участвовал в «получении выгоды от или поддержке правительства Белоруссии путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства Белоруссии, а именно в секторе финансовых услуг».

Внесенным в перечень компаниям грозит арест активов в Великобритании.

29 сентября министр иностранных дел республики Максим Рыженков заявил, что Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск. 

В конце июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии. В частности, продлевается запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и вводятся экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши. 

Ряд аналогичных ограничений ранее был введен в отношении России. 24 июня Россия и Белоруссия заявили, что выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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