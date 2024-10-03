Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка

В конце июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии. В частности, продлевается запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и вводятся экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши.