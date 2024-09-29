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МИД Белоруссии рассказал о способах защиты от западных санкций

Ведомости

Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и  укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Белоруссия формирует «определенные пакеты» для юридической защиты своих прав, но это долгий путь, отметил министр, отвечая на вопрос «БелТА» о возможностях юридической защиты интересов страны в международных судах. 

«Главный все-таки ответ на все эти санкционные вещи – это повышение нашей открытости, как мы это сделали с введением безвизового режима для граждан Европейского союза: приезжайте, смотрите, как мы развиваемся, что у нас происходит, отдыхайте у нас», – сказал он.

Второй путь ответа на ограничения, по словам Рыженкова, заключается в укреплении единства по линии различных международных организаций – ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ. Западные страны будут вводить санкции и против тех государств, которые пока не затронули ограничения. По мнению министра, «без санкций Запад не выживет», ему необходимо сдерживать развитие всех государств. 

«Поэтому наш ответ в единстве, реализации совместных проектов и укреплении институциональных основ тех организаций, в которые мы сегодня входим», – заключил глава белорусского МИДа.

Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Минска, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».

В августе Швейцария включила в санкционный список 27 граждан республики, в том числе руководителей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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