МИД Белоруссии рассказал о способах защиты от западных санкций
Белоруссия в ответ на санкции намерена защищать свои интересы в международных судах и укреплять единство по линии различных международных организаций, куда входит Минск. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Белоруссия формирует «определенные пакеты» для юридической защиты своих прав, но это долгий путь, отметил министр, отвечая на вопрос «БелТА» о возможностях юридической защиты интересов страны в международных судах.
«Главный все-таки ответ на все эти санкционные вещи – это повышение нашей открытости, как мы это сделали с введением безвизового режима для граждан Европейского союза: приезжайте, смотрите, как мы развиваемся, что у нас происходит, отдыхайте у нас», – сказал он.
Второй путь ответа на ограничения, по словам Рыженкова, заключается в укреплении единства по линии различных международных организаций – ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ. Западные страны будут вводить санкции и против тех государств, которые пока не затронули ограничения. По мнению министра, «без санкций Запад не выживет», ему необходимо сдерживать развитие всех государств.
«Поэтому наш ответ в единстве, реализации совместных проектов и укреплении институциональных основ тех организаций, в которые мы сегодня входим», – заключил глава белорусского МИДа.
Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Минска, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».
В августе Швейцария включила в санкционный список 27 граждан республики, в том числе руководителей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.