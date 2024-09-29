МИД Белоруссии рассказал о способах защиты от западных санкций

Западные страны начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Минска, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».