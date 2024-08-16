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Под санкции Швейцарии попали 27 граждан Белоруссии

Ведомости

Швейцария включила в санкционный список 27 граждан Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного секретариата страны по экономическим вопросам.

В частности, ограничения распространились на начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрея Ананенко, его заместителей Андрея Бедункевича и Дмитрия Ковача. В списке также значится замначальника отдела государственного обвинения управления генпрокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Михаил Ковалев.

Кроме того, санкции коснулись начальника исправительной колонии №11 в Гродненской области Виктора Дубровки, начальника исправительной колонии №4 Дениса Толстенкова, начальника тюрьмы №1 в Гродно Павла Казакова и его заместителя Василия Коледы, начальника СИЗО №1 в Минске Андрея Цедрика, судьи Гомельского областного суда Анатолия Сотникова и судьи Могилевского областного суда Игоря Шведова. Кроме того, под ограничения подпали гендиректор «БелТА» Ирина Акулович, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук и другие.

Санкции предполагают блокировку активов, запреты, касающиеся торговли определенными финансовыми инструментами, и займов в Швейцарии.

29 июня Евросоюз (ЕС) принял новый пакет санкций против Белоруссии, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении России. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».

15 августа Швейцария предварительно увеличила размер заблокированных активов, связанных с Россией, на 1,3 млрд франков ($1,5 млрд). В июле Швейцария отказалась генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине по примеру Евросоюза. Страна по закону не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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