Под санкции Швейцарии попали 27 граждан Белоруссии

Кроме того, санкции коснулись начальника исправительной колонии №11 в Гродненской области Виктора Дубровки, начальника исправительной колонии №4 Дениса Толстенкова, начальника тюрьмы №1 в Гродно Павла Казакова и его заместителя Василия Коледы, начальника СИЗО №1 в Минске Андрея Цедрика, судьи Гомельского областного суда Анатолия Сотникова и судьи Могилевского областного суда Игоря Шведова. Кроме того, под ограничения подпали гендиректор «БелТА» Ирина Акулович, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук и другие.