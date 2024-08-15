Швейцария заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд

«Общая стоимость замороженных в Швейцарии российских активов на 13 августа составила 7,1 млрд швейцарских франков ($8,2 млрд)», – говорится в документе. Кроме того, заблокированы объекты недвижимости, автомобили и активы, принадлежащие физлицам и организациям, против которых действуют санкции. Из этой суммы 1,3 млрд швейцарских франков заблокированы на предварительной основе, уточняется в документе.