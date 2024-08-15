Швейцария заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд
Швейцария предварительно увеличила размер заблокированных активов, связанных с Россией, на 1,3 млрд франков ($1,5 млрд). Об этом пишет издание Blick со ссылкой на заявление Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).
«Общая стоимость замороженных в Швейцарии российских активов на 13 августа составила 7,1 млрд швейцарских франков ($8,2 млрд)», – говорится в документе. Кроме того, заблокированы объекты недвижимости, автомобили и активы, принадлежащие физлицам и организациям, против которых действуют санкции. Из этой суммы 1,3 млрд швейцарских франков заблокированы на предварительной основе, уточняется в документе.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
В июле Швейцария отказалась генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине по примеру Евросоюза. Согласно сообщению SECO, Швейцария, в соответствии с законодательством, не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России.