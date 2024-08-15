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Швейцария заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд

Ведомости

Швейцария предварительно увеличила размер заблокированных активов, связанных с Россией, на 1,3 млрд франков ($1,5 млрд). Об этом пишет издание Blick со ссылкой на заявление Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).

«Общая стоимость замороженных в Швейцарии российских активов на 13 августа составила 7,1 млрд швейцарских франков ($8,2 млрд)», – говорится в документе. Кроме того, заблокированы объекты недвижимости, автомобили и активы, принадлежащие физлицам и организациям, против которых действуют санкции. Из этой суммы 1,3 млрд швейцарских франков заблокированы на предварительной основе, уточняется в документе.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

В июле Швейцария отказалась генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине по примеру Евросоюза. Согласно сообщению SECO, Швейцария, в соответствии с законодательством, не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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