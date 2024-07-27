Швейцария решила не направлять доходы от активов России на помощь Украине
Швейцария не будет генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине по примеру Евросоюза, сообщило издание SwissInfo со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).
В ведомстве пояснили, что «в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России».
26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от заблокированных активов России на сумму 1,5 млрд евро. Киев не получит средства напрямую, поскольку они уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.
В России неоднократно называли заморозку активов в странах Запада воровством и обещали принять ответные меры. Комментируя передачу Киеву доходов от замороженных активов России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва примет ответные шаги, которые будут продуманными и соответствовать интересам страны.
9 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. По данным агентства, минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов РФ. В результате это повлияло на позицию G7: страны договорились оставить в покое активы, но использовать прибыль от них.