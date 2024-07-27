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Швейцария решила не направлять доходы от активов России на помощь Украине

Ведомости

Швейцария не будет генерировать доходы от замороженных в результате санкций активов России и передавать эти средства Украине по примеру Евросоюза, сообщило издание SwissInfo со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

В ведомстве пояснили, что «в соответствии со швейцарским законодательством и международными обязательствами, Швейцария не имеет права получать доходы, связанные с активами Банка России».

26 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от заблокированных активов России на сумму 1,5 млрд евро. Киев не получит средства напрямую, поскольку они уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.

В России неоднократно называли заморозку активов в странах Запада воровством и обещали принять ответные меры. Комментируя передачу Киеву доходов от замороженных активов России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва примет ответные шаги, которые будут продуманными и соответствовать интересам страны.

9 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. По данным агентства, минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов РФ. В результате это повлияло на позицию G7: страны договорились оставить в покое активы, но использовать прибыль от них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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