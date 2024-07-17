Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

9 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией, сообщил, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. По данным агентства, минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов РФ. В результате это повлияло на позицию G7: страны договорились оставить в покое активы, но использовать прибыль от них.