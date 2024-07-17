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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

По чьей инициативе он состоялся, не уточняется. В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Как сообщает Кремль, была отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.

Президент и наследный принц высоко оценили нынешнее состояние двусторонних отношений и договорились о поддержании контактов на различных уровнях, говорится на сайте Кремля.

9 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией, сообщил, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. По данным агентства, минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов РФ. В результате это повлияло на позицию G7: страны договорились оставить в покое активы, но использовать прибыль от них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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