Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
По чьей инициативе он состоялся, не уточняется. В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Как сообщает Кремль, была отмечена важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.
Президент и наследный принц высоко оценили нынешнее состояние двусторонних отношений и договорились о поддержании контактов на различных уровнях, говорится на сайте Кремля.
9 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией, сообщил, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд. По данным агентства, минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с поддержкой Украины за счет активов РФ. В результате это повлияло на позицию G7: страны договорились оставить в покое активы, но использовать прибыль от них.